У Москві триває акція вшанування загиблого вболівальника "Спартака"

Хода за участю близько 2 тис. футбольних уболівальників на згадку про загиблого в бійці Єгора Свиридова проходить на півночі Москви, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на російські ЗМІ.

Акцію охороняють посилені наряди міліції. Марш уболівальників Кронштадтським бульваром до місця вбивства проходить без інцидентів. Міліція перекрила автомобільний рух на бульварі, і вболівальники йдуть як тротуаром, так проїжджою частиною.

28-річний Єгор Свиридов був убитий минулого понеділка ввечері в бійці між уболівальниками "Спартака" і уродженцями Північного Кавказу, один з яких влучив убитому в голову з травматичного пістолета. Він затриманий і звинувачений за статтею 105 УК РФ ("вбивство"). Однак решту учасників бійки відпустили, і це викликало протести: ввечері 7 грудня близько тисячі чоловік перекрили Ленінградський проспект у Москві.

Сьогодні о 15.00 (мск) очікується ще одна - несанкціонована - акція, присвячена загиблому фанатові "Спартака", додає Лента.ру. Самі вболівальники "Спартака" стверджують, що не мають до неї відношення. Можливо, за другим мітингом стоять націоналістичні організації.