Хто й за що дискредитує Суркіса?

Колесников: запитайте Ярославського... Ярославський: антирекламою займається сам Григорій Михайлович... Людина Суркіса: 15 грудня в Києві буде протистояння...

Про президента Федерації футболу України Григорія Суркіса можна говорити багато різного, у тому числі й не дуже компліментарного. Та як би там не було, пан Суркіс – саме та людина, завдяки якій в Україні відбудеться футбольний Чемпіонат “Євро-2012”.

Зараз країна активно готується до Чемпіонату, виділяються шалені гроші з бюджету, але знайшлися люди, котрі на тлі підготовки до Євро, вирішили трохи поскандалити. Уже тривалий час у різних ЗМІ, а також у зовнішній рекламі (на біл-бордах) по всій країні ведеться антиреклама щодо Суркіса. Написи на біл-бордах закликають прямо: «Суркіса у відставку!»

Майже десяток років точиться публічний і не дуже конфлікт київської групи бізнесменів, яку представляє вищеозначений пан, з донецькими. Тому перше, що спадає на думку, - донецькі вирішили “з’їсти” Суркіса.

В деяких антисуркісівських публікаціях, у якій “антигерою” згадують і горезвісні шуби, і несправедливу купівлю “Динамо”, ні сіло ні впало сказано таке: тільки не подумайте, дорогі читачі, що цим займається шанований харківський бізнесмен Олександр Ярославський, як про це пишуть «у підконтрольних Григорію Суркісу ЗМІ». Нагадаємо, що конфлікт між Григорієм Суркісом і Олександром Ярославським розгорівся через “договірний матч”, який мав місце у 2008 році між «Металістом», що належить Ярославському, і «Карпатами». У результаті з обох команд зняли по дев’ять очок.

Утім, якщо дискредитацію займається, умовно кажучи, пан Я., то це зовсім не означає, що інші пани до цього відношення не мають. Якісь акції можна проводити і спільно.

Сам Григорій Суркіс офіційно відмовився назвати особу чи силу, яка, на його думку причетна до його “очорнення”. Каже, щолюдська дурість не має меж.

Хто ж насправді стоїть за цією антирекламою?

Якщо це донецькі, то перший, на кого падає підозра, - віце-прем’єр-міністр Борис Колесников, адже саме йому в уряді доручено займатися підготовкою Євро-2012.

Він не приховував свого роздратування, коли ми йому зателефонували з нашими запитаннями. Між нами відбулася така розмова.

КОЛЕСНИКОВ: ЗАПИТАЙТЕ ЯРОСЛАВСЬКОГО

– Борисе Вікторовичу, чи правда, що дискредитацією Григорія Суркіса займається один відомий пан за вашої активної участі?

– Держава не втручалася і не втручатиметься в дії, пов’язані з ФФУ та її керівництвом.

– Людям, які відстежують цю тему, зрозуміло, що вам…

– Кому зрозуміло? Мені важко відповідати вам на це запитання, бо ви особа не є незалежна, а ваш ресурс належить Коломойському. Моя причетність до цього взагалі виключається! Це винятково проблеми федерації.

– А вам як віце-президенту «Шахтаря» Суркіс на посаді керівника ФФУ не муляє?

– Я не відповідатиму на це запитання. Скажу лише, що свою думку я висловлював останні десять років. І вона не змінилася. Читайте в ЗМІ. Запитайте Ярославського, з чим це пов’язано, і так далі, і він вам відповість з задоволенням...

ЯРОСЛАВСЬКИЙ: АНТИРЕКЛАМОЮ ЗАЙМАЄТЬСЯ САМ ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Телефоную до Олександра Ярославського.

– Пане Олександре, чи правда, що це ви намагаєтеся дискредитувати Григорія Суркіса? – Що я намагаюся зробити?

– Дискредитувати Григорія Суркіса. – Я? А чого я? Хто вам сказав, що це я?

– Кажуть, що у вас є давня і свіжа образа на Григорія Суркіса… – Як на мене, в Ахметова більш давня образа на Суркіса.

– Чому? – А в «Карпат» немає образи?

– Чи задовольняє вас Суркіс як президент ФФУ? – А чого він мене має задовольняти, він же не жінка?! Гадаю, він не задовольняє український футбол.

– 15 грудня відбудеться конгрес ФФУ. Що ви очікуєте від нього? – Якогось конструктиву.

– Тобто? – Не знаю. Я ще ніколи не був на конгресі. Це буде мій перший раз. Коли побуваю, поділюся з вами враженнями.

– Кажуть, що з делегатами проводять психологічну підготовку, мовляв, Суркіса все-таки треба відставити, хоча насправді зараз ніхто його не відставлятиме, а дочекаються закінчення Чемпіонату, тоді його скинуть… – Ви ж на всі запитання самі відповіли, то що ще хочете почути від мене?! Яка моя роль у нашому діалозі?

– Це ви розвішуєте біл-борди по Україні з гаслом «Суркіса у відставку»? – Я не можу їх розвішувати, бо я за кордоном.

– У вас є багато рук, яким ви платите і які можуть це робити? – Я що, китайський божок чи хто? (Сміється.)

– Якщо не ви, то хто, на вашу думку? – Претензії до Суркіса були в «Карпат», Полтави, Запоріжжя, у тому числі й у «Металіста».

– Кажуть, ви це робите за згодою Колесникова й Ахметова… – Я за нічиєю згодою нічого не можу робити. Роблю все сам.

– Пишуть, що Григорій Суркіс переконав УЄФА, аби вони обрали Харків замість Дніпропетровська. І робив це саме через вас, пожертвувавши навіть хорошими стосунками з Коломойським. А ви ось так із ним повелися… – Це не зовсім відповідає дійсності. Тут ще питання, хто кому допоміг – Григорій Михайлович мені, чи я йому. Те, що УЄФА побачило динаміку в Харкові, переконало їх залишити Україні Євро. І ніякий не Григорій Михайлович.

– Як ви спілкуєтеся зараз з Григорієм Михайловичем? – Сьогодні ми, так би мовити, «дещо» не спілкуємося.

– А чия була ініціатива «дещо» не спілкуватися? – Та нічия. Просто немає необхідності.

– Суркіс каже, що та антиреклама, яку ви йому робите, – це йому теж реклама. – Так припускають багато людей… А чому ви не припускаєте, що це Григорій Михайлович сам робить? А чому ви не припускаєте, що Григорій Михайлович не може сам роздувати це для своєї персони? Він же любить, аби про нього говорили. Може, це він сам розвішує цю рекламу, аби про нього говорили, не забували. У нього ж амбіції – бути постійно на слуху.

– Може, але як на мене, таке припущення не зовсім тверезе… – Чому? Я ось більш як десять років узагалі не вживаю алкоголь, я ж не схожий на людину напідпитку. Тобто якщо ми обидва тверезі, то цілком можемо припустити, що Григорій Михайлович роздуває цікавість до себе. Бо його ж почали забувати, а тут така нагода, то як цим не скористатися?

– А якщо серйозно? – А я серйозно кажу!

– Це якось може відбитися на іміджі України в контексті Євро-2012? – Це більше для іміджу Григорія Михайловича. Україна ніяк не постраждає. УЄФА відстежує, що відбувається зі стадіонами, а не що відбувається з Григорієм Михайловичем.

ЛЮДИНА СУРКІСА: 15 ГРУДНЯ В КИЄВІ БУДЕ ПРОТИСТОЯННЯ

Дуже близька людина до Григорія Михайловича, яка просила не називати своє ім’я, розкрила бачення Суркіса суті цього протистояння.

Передаємо нашу розмову дослівно.

– Хто на вашу думку, стоїть за чорним піаром щодо президента ФФУ?

– Однозначно, стовідсотково за цим стоїть пан Я., він проплачує ці біг-борди, у нього страшна образа за те, що з нього зняли дев’ять очок. У житті бувають різні ситуації, але все треба доводити законним шляхом. «Карпати» самі подали плівку у ФФУ про те, що таки був договірний матч. При цьому президент Професійної ліги Віталій Данилов поїхав у УЄФА, там було зібрання резидентів Прем’єр-ліги, і сказав про те, що ФФУ договірний матч не розглядає. Бо це накладає на федерацію певний відбиток. Але на той момент федерація розглядала цей договірний матч, вона вже тоді мала чіткі свідчення гравців, які на плівку все розказали. І цю плівку пред’явили самі «Карпати». Говорити про те, що це була провокація, – неможливо. Одним зі спортивних директорів ФК «Металіст» було дано 110 тисяч доларів на покупку цього матчу. І цьому є свідчення. У всій цій справі ФФУ розбиралася в присутності представника УЄФА. Цей представник був, м’яко кажучи, шокований таким м’яким покаранням, бо у світовій практиці команди викидаються в нижчий дивізіон. Але оскільки в нас “Євро”, тому нікого не хотіли викидати, і дев’ять очок – це ще дуже м’яко для обох клубів. У пана Я. є хороша можливість довести це в суді в Лозанні. А від оцих біг-бордів усі спантеличені. Є конгрес, на якому можете замінити президента ФФУ, але навіщо так підступно?! Це, звичайно, дрібна помста. Усе проплачує пан Я., бо вважає, що це йому щось принесе. Він не розуміє, що незалежно від того, є Суркіс чи нема Суркіса, все одно треба буде доводити в Лозанні свою правоту. У нас є прямі доказ, що цим займається саме він.

– Але Ярославський каже, що Григорій Михайлович сам собі робить таку антирекламу, бо любить, коли про нього говорять...

– Це він намагається розумничати. Я б міг сказати, що це робить пан Я. з Демінським (власник «Карпат»). Я ж так не кажу, бо це таки він сам пан Я. Суркіси не бояться його… Якби вони хотіли, вони б по всьому Києву написали, що хотіли, адже ціла траса Київ – Бориспіль (очевидно, право на рекламу. – Авт.) належить «Динамо» (Київ). Вони можуть написати: «Хто вимагає відставки президента ФФУ? Корупціонер такий-то». Але в цьому немає сенсу. Запевняю вас, що Суркіс до 2012 року працюватиме. А потім, після такої важкої праці, може й відпочивати.

– Для чого, по-вашому, той пан вдається до таких методів?

– Це помста. Проста людська помста. І не більше того. Можливо, він хоче вислужитися перед тим же Ахметовим. Але Ахметов абсолютно іншого складу людина, не лицемір. Ніколи б не пішов на такі підлості. Якби він щось хотів сказати, то зняв би слухавку, подзвонив, пред’явив претензії, вони б зустрілись, як це було не раз і щодо суддівства, і щодо інших питань. І протягом п’яти хвилин знайшли б спільну мову, бо говорять вони одною мовою, люблять футбол однаково, вкладають однаково душу, серце у футбол. А той у футболі випадкова людина: на тлі того, що в його місті футболу не було, людям здалося, що це типу спаситель. Але люди швидко розберуться, що він собою являє.

– Ще кажуть, що це міг би робити Ярославський за згодою Бориса Колесникова…

– Спочатку я теж так думав, але коли ми переговорили з Борисом Вікторовичем, зрозуміли, що він не має до цього жодного відношення. Більше того, йому це невигідно. Поясню, чому не вигідно. Суркіс привіз “Євро” в країну. Якби Григорій Михайлович хотів, він би бився, звивався при Ющенку чи Януковичу, аби зайняти солодке, хороше місце й заробляти. Але Суркіса ніде нема. Його братові навіть не дали землю, яку він просив під стадіон до Євро-2012. Також брат не користується бюджетними коштами… Ахметов побудував у Донецьку стадіон за свої гроші, Ярославський харківський стадіон компенсував за рахунок держави. Як це робилося? Не знаю. Колесникову не потрібно, бо він, по-перше, сидить на іміджевому проекті, на яке йде розкішне фінансування. Чи заробляє він на цьому чи ні, – інше питання. Але навіщо йому зараз скандали навколо такого іміджевого проекту? Він ж розумна людина. Та в Бориса Вікторовича самого проблеми й скандали з Ярославським, він його останнім часом щодо аеропорту вичитує… Але це їхні проблеми. Так, у Суркісів сьогодні відносини з Борисом Вікторовичем непрості, але вони такі, що дозволяють нормальне спілкування й вирішення проблем без біг-бордів. У газеті «Сегодня» виходили публікації проти Григорія Михайловича… Якби Суркіси хотіли, вони б через телеканали роздовбали Ярославського так, що від нього б залишилося лише мокре місце. Але вони цього не роблять і не збираються робити, бо вважають, що треба жити цивілізовано.

Давайте по поличках розберемо, що хоче пан Я. біг-бордами «Суркіса у відставку». Усе робиться до конгресу, який має відбутися 15 грудня. Ось побачите, що пікетувати конгрес приїдуть проплачені вболівальники, аби вчинити тиск на делегатів конгресу. Тиск вулиці у футболі є неприпустимим жодним чином... Звісно, що в Суркіса є як противники, так і прихильники. Уболівальники не захищатимуть Григорія Михайловича, але вони ніяк не змиряться, що хтось диктує в Києві свої умови. Це я вам гарантую. І почнеться бійня! Справжнє протистояння. Бо вболівальники – це страшний народ. Вони готові на божевільні вчинки. Недавно в Мінську вболівальники «Динамо» роздяглися до пояса в п`ятнадцять градусів морозу. Це ж неадекватні люди. Тож уявіть собі, якщо вболівальників спеціально нацьковувати!.. УЄФА відстежить хоч одну таку ситуацію, тоді все, яке “Євро”...

– Ще Ярославський каже, що біг-борди на імідж України не вплинуть, для УЄФА байдуже, що кажуть про Суркіса, їм би стадіони будувалися…

– Це неправда, і незабаром він у цьому сам переконається. Ситуація буде така, що Григорія Суркіса захистить київський уболівальник, як би він до Суркіса не ставився.

– Ярославський вважає, що це Суркіс має дякувати йому за “Євро” в Харкові, а не навпаки…

– Та він, щоб отримати “Євро” в Харкові днював і ночував у приймальні Григорія Михайловича. Повірте мені, якби Григорій Михайлович у якийсь момент здригнувся і сказав, стукнувши по столу кулаком, своєму другові, майже братові Коломойському: включайся в аеропорт і так далі, то “Євро” було б у Дніпропетровську. Вважаю, вчинок Григорія Михайловича на той момент був неправильний, абсолютно неправильний. Треба було ставити “Євро” в тих містах, які були спочатку, але він потрапив під вплив УЄФА, яке почало казати, що Євро буде лише у двох містах. І тільки для того, щоб зберегти турнір у трьох містах, сказав, що Харків кращий. Але іншими словами, як би так м’яко сказати, здавши інтереси свого партнера в Дніпропетровську, отримав головний біль... Невдячного пана Я., якого зовсім не поважають у колі бізнесменів. Недавно він цілував ручки Тимошенко, а сьогодні готовий цілувати будь-яке інше місце новому президенту. Той же Ахметов поважає його так само, як поважають його Суркіси. Коли Ахметов побудував стадіон у Донецьку, Я. ходив, і всьому оточенню розказував, мовляв, та що таке стадіон у Донецьку, це Ахметов побудував, аби сісти само й милуватися, як на кориду. Пана Я. весь час мучить заздрість... Його питали: «Був договірний матч чи ні? Бо це ж сором ». - «Ні, не було», – казав він. Почали розслідування, виявилося, що був. Самі поїхали в УЄФА й сказали, що договірний матч був. Уявляєте, самі! Повелися як ті, даруйте, мусори, сказали, що ось договірний матч, і президент федерації поганий, треба розглядати. Тому УЄФА все прискорила – вони були шоковані, що зняли лише дев’ять очок. Це нічого страшного. Ось коли з «Динамо» пішов Газаєв, різниця між «Шахтарем» була в два очки, а зараз – 12. Тобто за п’ять турів ми втратили десять очок. У футболі буває різне.

– Чине міг би Колесников вплинути на ситуацію?

– Можливо, сьогодні Борис Вікторович і пояснив тому панові, що він наробив, але назад важко відступити... Джина назад у пляшку загнати важко. Повірте мені, санкції будуть серйозні. Я лише боюся, аби не було санкцій для всього українського футболу.

Оксана Климончук