Ахметов вважає, що футболісти Шахтаря «вже виросли з коротких штанців»

Президент футбольного клубу «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ висуває перед командою мету вийти до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЕФА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам вчора у Донецьку після завершального матчу «гірників» з португальською «Брагою» у рамках групового турніру Ліги чемпіонів УЕФА; «Шахтар» виграв матч з рахунком 2:0, набрав 15 очок і вийшов до 1/8 фіналу Ліги.

«Ми ставили собі за мету вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, і досягли її. І сьогодні наше завдання - не скласти компанію в 1/8 Ліги чемпіонів, а вийти у чвертьфінал», - сказав Р.АХМЕТОВ.

Він відзначив, що його футболісти «вже виросли з тих коротких штанців, які у нас були ще вчора».

«Шахтар» - це амбітний клуб. У мене також є амбіції, і ми завжди перед собою висуваємо найвищі цілі. «Шахтар» сьогодні грав навіть не на нічию. Ми хотіли перемоги, тому що її заслужили наші уболівальники», - підкреслив Р.АХМЕТОВ.

Він акцентував, що цього року «Шахтар» вдало виступив у Лізі чемпіонів, лідирує у Чемпіонаті України, а також претендує на Кубок України. За ці успіхи Р.АХМЕТОВ висловив слова подяки головному тренеру команди Мірче ЛУЧЕСКУ, який «інвестував у неї душу і серце», усім співробітникам клубу та уболівальникам.