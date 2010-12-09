Президент ФІФА відкинув звинувачення у корупції

Президент Міжнародної федерації футболу Зепп БЛАТТЕР відкинув звинувачення у корупції, які звучали на адресу ФІФА після оголошення місць проведення чемпіонатів світу 2018 і 2022 років.

Як повідомляє радіо «Свобода»,в інтерв`ю швейцарському журналу Weltwoche ("Вельтвохе") З.БЛАТТЕР назвав такі підозри безгрунтовними і відзначив, що Англія “не уміє програвати".

Право проведення футбольного Чемпіонату світу 2018 року було днями за рішенням Виконкому ФІФА надано Росії. Основним суперником російської заявки вважалася заявка Англії. Після підбиття підсумків конкурсу в британських ЗМІ багато писалося про можливу корупцію міжнародних футбольних урядовців.

Чемпіонат світу 2022 року буде проведено в Катарі. Це рішення також спричинило неоднозначну реакцію.