Результати матчів Ліги Чемпіонів

Закінчилися матчі 6-го, завершального туру групового раунду Ліги Чемпіонів в групах E-H

Група E. Клуж - Рома 1:1

Баварія - Базель 3:0

До плей-офф вийшли Баварія (15 очок) і Рома (10), до 1/16 Ліги Європи переходить Базель (6), Клуж має 4 очки.

Група F. Жиліна - Спартак 1:2

Марсель - Челсі 1:0

До плей-офф вийшли Челсі (15 очок) і Марсель (12), до 1/16 Ліги Європи - Спартак (9), Жиліна має 0 очок.

Група G. Мілан - Аякс 0:2

Реал - Осер 4:0

До плей-офф вийшли Реал (16 очок) і Мілан (8), до 1/16 Ліги Європи – Аякс (7), Осер має 3 очки.

Група H. Шахтар - Брага 2:0 (Рац 77, Адріано 84)

Арсенал - Партизан 3:1

До плей-офф вийшли Шахтар (15 очок) і Арсенал (12), до 1/16 Ліги Європи - Брага (9), Партизан має 0 очок.

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Нагадаємо, що вчора зіграли групи A-D

Група А.

Твенте - Тоттенхем 3:3

Вердер - Інтер 3:0

До плей-офф вийшли Тоттенхем (11 очок) і Інтер (10), до 1/16 Ліги Європи переходить Твенте (6), Вердер має 5 очок.

Група B.

Ліон - Хапоель 2:2

Бенфіка - Шальке-04 1:2

До плей-офф вийшли Шальке (13) і Ліон (10), до 1/16 Ліги Європи - Бенфіка (6), Хапоель має 5 очок.

Група C.

Бурсаспор - Рейнджерс 0:1

МЮ - Валенсія 1:1

До плей-офф вийшли МЮ (14) і Валенсія (11), до 1/16 Ліги Європи - Глазго (6), Бурсаспор має 1 очко.

Група D.

Барселона - Рубін 2:0

Копенгаген - Панатінаїкос 3:1

До плей-офф вийшли Барселона (14) і Копенгаген (10), до 1/16 Ліги Європи - Рубін (6), Панатінаїкос має 2 очки.

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Жеребкування пар 1/8 фіналу відбудеться 17 грудня.

В 1/8 фіналу команди, що фінішували на груповому етапі першими, зустрінуться з клубами, які посіли другі місця в своїх групах, проте вони не можуть зустрітися з командою із свого квартету або національної асоціації. Таким чином суперником Шахтаря в лютому можуть стати один з трьох італійських клубів (Рома, Мілан, Інтер), двох французьких (Марсель, Ліон), іспанська Валенсія або данський Копенгаген. Зазначмо, что крім Шахтаря "сіяно" три англійських клуби (МЮ, Челсі, Тоттенхем) та по два німецьких (Баварія, Шальке-04) та іспанських (Реал, Барселона).