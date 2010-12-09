Під час Євро-2012 глядачам запропонують єдиний квиток

Під час фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року уболівальникам запропонують єдиний квиток на всі матчі, які проводитимуться на одному стадіоні.

Як повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012», про це поінформував директор департаменту Євро-2012 Львівської міської ради Олег ЗАСАДНИЙ.

За його словами, такий вид послуг повинен найбільше зацікавити мешканців міст, що прийматимуть матчі чемпіонату, зокрема, жителів Львова.

Крім того, любителі футболу зможуть зекономити на такому квитку - три квитки в одному продаватимуть зі знижкою.

«Іноземці в основному хочуть потрапити на ті матчі, які відбуваються за участі команди з їхньої країни. Натомість львів’янам було б цікаво переглянути всі матчі у своєму рідному місті», – вважає О.ЗАСАДНИЙ.

Директор департаменту Євро-2012 Львівської міськради також повідомив, що кожному місту, яке прийматиме Євро-2012, буде виділено по 2 тис. таких квитків.

О.ЗАСАДНИЙ підкреслив, що подібний вид перепусток на футбольні матчі буде вперше запроваджено саме на Євро-2012. Раніше на чемпіонатах Європи пакет квитків продавався фанам, які їздили на матчі за своєю командою різними містами.

Як повідомляв УНІАН, продаж квитків на матчі Євро-2012 орієнтовно розпочнеться 1 березня 2011 року.