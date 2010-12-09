Кличко порвав спинний м'яз: бою з Чизорою в суботу не буде

Boxingscene.com з посиланням на англійського промоутера Френка Воррена повідомив про відміну суботнього бою Кличко-Чизора. Причина – травма спини у Володимира.

«Годину тому мені сказали, що Кличко має проблему із спиною, і бою не буде, - сказав Воррен. - Дерек дуже розчарований, він почувався чудово і виконав велику роботу, готуючись до бою».

Бій збираються перенести, команда Кличка обговорює з німецьким каналом RTL нову дату поєдинку.