Літак з «Металістом» на борту не зміг вилетіти з Харкова до Відня

Літак із членами футбольного клубу «Металіст» на борту через несприятливі погодні умови не зміг вилетіти з міжнародного аеропорту «Харків» до Відня.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-аташе ФК «Металіст» Максим СУКАЧОВ, у зв’язку з погодними умовами команда не вилетіла до Відня, звідки мала добиратися до голландського Ейндховена.

Сьогодні в Харкові протягом дня спостерігався сильний туман.

За інформацією довідкової служби аеропорту «Харків», аеропорт працює у звичному режимі, відпускає та приймає усі рейси.

ФК «Металіст» 16 грудня має грати на виїзді матч Ліги Європи з футбольним клубом «ПСВ» (Ейндховен, Голландія).