Черновецький помножив 150 тисяч уболівальників на 10 днів і на 400 євро

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прогнозує, що на матчі фіналу Чемпіонату Європи в 2012 роц в столицю приїдуть близько 150 тис. футбольних уболівальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив сьогодні на прес-конференції в мерії.

«Ми чекаємо, що в місто приїдуть 150 тис. уболівальників, в середньому кожен з них проведе в Києві 10 днів, і, як ми вважаємо, кожен з них витрачатиме не менше 400 євро на добу», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, в Києві до 2012 року планується збудувати готелі на 10 тис. місць. «До 2010 року ми вже запланували будівництво понад 30 готелів. Вони будуватимуться за рахунок інвесторів. Загальна сума витрат складе майже півмільярда євро», - додав він.

Мер Києва також повідомив, що Київська міська державна адміністрація має намір взяти участь у реконструкції НСК «Олімпійський». «Він реконструюється за державні гроші, але ми не залишимося осторонь», - зазначив мер.

«Але якщо владні гілки не домовляться, це негативно позначиться на остаточному рішенні про те, що ми прийматимемо футбольну громадськість у 2012 році. І ми втратимо величезні гроші», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На думку мера Києва, найскладніше буде вирішити проблеми з виникненням автомобільних пробок на дорогах. «Київ є п`ятим містом у Європі за кількістю автомобілів, особливо дорогих. Місто старе, і розширити вулиці неможливо. Я поки що за одну хвилину не можу представити вирішення цієї проблеми», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.