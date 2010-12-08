Ахметов каже, що його серце зайняте

Президент футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк), власник компанії СКМ Рінат АХМЕТОВ не планує інвестувати в російський футбол.

Про це він сказав журналістам у Донецьку увечері 7 грудня напередодні завершального матчу групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтаря» з португальською «Брагою», повідомили УНІАН у прес-службі клубу.

«У Росії багато бізнесменів, які б хотіли інвестувати у вітчизняний футбол і російську інфраструктуру. А я б хотів інвестувати тільки в український футбол і нашу інфраструктуру, і робитиму це з великим задоволенням», - сказав Р.АХМЕТОВ.

При цьому бізнесмен підкреслив, що в його серці «завжди знаходився і знаходиться футбольний клуб «Шахтар», й іншому клубу там ніколи не буде місця».

Разом з тим Р.АХМЕТОВ зазначив, що рішення Міжнародної федерації футболу ФІФА віддати РФ право на проведення чемпіонату світу 2018 року «дуже добре для популяризації футболу в Росії».

«Думаю, зараз у футбол підуть величезні інвестиції - це дуже важливо. Без інвестицій неможливо добитися високих результатів. Я завжди говорив, що з грошима команду можна не створити, а без грошей команду неможливо створити. Тому будь-які інвестиції в спорт, у футбол - це запорука зростання якості показників», - переконаний Р.АХМЕТОВ.