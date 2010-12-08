Луческу залишиться в Шахтарі

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов заявив, що після закінчення діючого контракту Мірчі Луческу з донецьким клубом, з ним буде підписаний новий незалежно від результату завершального матчу групового етапу Ліги чемпіонів.

- Я переконаний, що влітку ми знову продовжимо контракт з Мірчею Луческу. Містер сьомий рік у "Шахтарі", вже разів п`ять закінчувався контракт і ми не порушуватимемо традицію. Я не хочу перед грою говорити багато хороших слів на адресу Містера. Думаю, гра з "Брагою" покаже, хто для "Шахтаря" Мірча Луческу.

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