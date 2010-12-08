Результати 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів (групи A-D)

Закінчилися матчі 6-го, завершального туру групового раунду Ліги Чемпіонів у групах A-D

Група А.

Твенте - Тоттенхем 3:3

Вердер - Інтер 3:0

До плей-офф вийшли Тоттенхем (11 очок) і Інтер (10), до 1/16 Ліги Європи переходить Твенте (6), Вердер має 5 очок.

Група B. Ліон - Хапоель 2:2

Бенфіка - Шальке-04 1:2

До плей-офф вийшли Шальке (13) і Ліон (10), до 1/16 Ліги Європи - Бенфіка (6), Хапоель має 5 очок.

Група C. Бурсаспор - Рейнджерс 0:1

МЮ - Валенсія 1:1

До плей-офф вийшли МЮ (14) і Валенсія (11), до 1/16 Ліги Європи - Глазго (6), Бурсаспор має 1 очко.

Група D. Барселона - Рубін 2:0

Копенгаген - Панатінаїкос 3:1

До плей-офф вийшли Барселона (14) і Копенгаген (10), до 1/16 Ліги Європи - Рубін (6), Панатінаїкос має 2 очки.

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Завтра свої завершальні матчі зіграють

Група E. Клуж (3) - Рома (9), Баварія (12) - Базель (6).

Група F. Жиліна (0) - Спартак (6), Марсель (9) - Челсі (15).

Група G. Мілан (8) - Аякс (4), Реал (13) - Осер (3).

Група H. Шахтар (12) - Брага (9), Арсенал (9) - Партизан (0).

Дві найсильніші команди кожної групи вийдуть до раунду плей-офф. Клуби, які посіли треті місця, продовжать боротьбу в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.