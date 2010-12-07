Чісора зібрався «врятувати бокс» від братів Кличків

11 грудня відбудеться поєдинок між чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBО, IBF і IBO українцем Володимиром КЛИЧКОМ і британцем Дереком ЧІСОРОЮ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду Братів Кличків, бій пройде у німецькому місті Мангейм на SAP Arena.

На прес-конференції, яка пройшла у Мангеймі, В.КЛИЧКО назвав свого майбутнього суперника "надзвичайно здатним" у спортивному плані.

«ЧІСОРА, як він сам про себе говорить, бунтар. Він навіть кращий за Девіда ХЕЯ. Але я повністю готовий до бою. Дуже радий тому, що у суботу ЧІСОРА зустрінеться з моїми кулаками", - зазначив українець.

У свою чергу Д.ЧІСОРА заявив: «Я врятую бокс від цих хлопців».