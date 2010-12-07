Чісора зібрався «врятувати бокс» від братів Кличків
09:47, 07 грудня 2010Спорт
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Поєдинок - 11 грудня
|Дерек ЧІСОРА
Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду Братів Кличків, бій пройде у німецькому місті Мангейм на SAP Arena.
На прес-конференції, яка пройшла у Мангеймі, В.КЛИЧКО назвав свого майбутнього суперника "надзвичайно здатним" у спортивному плані.
«ЧІСОРА, як він сам про себе говорить, бунтар. Він навіть кращий за Девіда ХЕЯ. Але я повністю готовий до бою. Дуже радий тому, що у суботу ЧІСОРА зустрінеться з моїми кулаками", - зазначив українець.
У свою чергу Д.ЧІСОРА заявив: «Я врятую бокс від цих хлопців».
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