Побили головного тренера запорізького Металурга

Головний тренер запорізького "Металурга" Олег Лутков перебуває в лікарні з серйозними побоями, повідомляє “Комсомольская правда”.

Лутков повертався додому з банкету з нагоди закінчення першої половини чемпіонату і (за однією версією) на нього напали фанати, незадоволені результатами команди, або (за другою) наставник "Металурга" потрапив у звичайну п`яну бійку.

- Наскільки відомо мені, інцидент стався в Шевченківському районі Запоріжжя, де живе Олег Лутков. Зараз він у лікарні з серйозними побоями. Але категорично стверджувати, що це справа рук уболівальників я б не стала, - підтвердила інформацію дружина одного з футболістів команди.

На неофіційному сайті вболівальників "Металурга" відвідувачі пишуть, що стан Олега Луткова дуже серйозний:

- Стан тяжкий, зламана щелепа, вибиті зуби, робитимуть операцію. Лікуватися буде мінімум місяць, - мовиться в повідомленні.

За кілька днів до інциденту на одному з сайтів хтось цікавився домашньою адресою Луткова, і таку інформацію, судячи з записів у гостьовій книзі, йому надали. Крім того, на форумах неодноразово були образи на адресу наставника "Металурга".