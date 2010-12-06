На матчі Шахтар–Брага очікують на рекорд

У середу ввечері Донбас-арена знову може поставити рекорд відвідуваності. Очікується, що на матчі 6 туру Ліги Чемпіонів з португальською Брагою глядачі заповнять усі місця. Адже за декілька днів до матчу в касах арени залишилися одні сльози. Точніше - 46 квитків. Половина з них - це місця для ВІПів вартістю близько 1500 тис. грн. Щоправда, не виключено, що за декілька годин до поєдинку каси стадіону знову відкриються і почнуть продавати квитки. Адже багато хто міг просто бронювати квитки за абонементами і не прийти на матч з якихось причин. Не виключено, що керівництво Шахтаря прийме рішення продавати так звані "квитки без місць" по 10 грн. По черзі власників таких квитків запускатимуть на стадіон після початку матчу і садити на порожні місця. Щоправда, якщо власник викупленого місця таки заявиться, то вболівальникові доведеться залишити трибуну.

КП в Україні