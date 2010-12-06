Суркіс: людська дурість не знає меж, так само, як технічний прогрес

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС називає антирекламою Євро-2012 і України розгорнуту кампанію за його відставку з поста президента ФФУ.

Про це він заявив у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, хто стоїть за цією кампанією і чи може вона досягти своїх цілей, Г.СУРКІС сказав, що «антиреклама або згадування СУРКІСА – це реклама СУРКІСА. Отже, я ще сьогодні живий, здоровий і когось цікавлю».

«Людська дурість не знає меж, так само, як технічний прогрес. І тому все питання полягає в тому, хто стоїть за сценою і смикає за нитки. Хто той клоун, який сьогодні намагається розхитати і без того складні часи в управлінні українським футболом не з погляду самого футболу, а з погляду на те, як хто бачить сьогодні динаміку розвитку цього виду спорту», – сказав президент ФФУ.

«Хтось сьогодні обстоює динамічність підготовки до Євро-2012, підготовки інфраструктури, будівництво нових об`єктів, модернізацію, існуючу з погляду зобов`язань перед УЕФА, а також за проведення на необхідному рівні промоції як турніру УЕФА, так і нашої країни і приймаючих міст. От саме у цьому випадку ми маємо справу з антирекламою як країни, так і приймаючих міст, а не особисто СУРКІСА», – додав він.

Як повідомлялося раніше, відразу у кількох містах України з`явилася зовнішня реклама з гаслами за відставку Г.СУРКІСА, а в київському метрополітені транслюються відеоролики подібного змісту.