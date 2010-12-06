Україна отримала право на Чемпіонат світу-2012 з фехтування

Україна отримала право на проведення командного Чемпіонату світу з фехтування у 2012 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету, таке рішення було прийнято 4 грудня на Конгресі Міжнародної федерації фехтування у Москві.

“Попри те, що Україна виявилася єдиною країною, яка висунула свою кандидатуру на проведення цих змагань, Київ, як майбутній господар світового форуму-2012, одержав безсумнівну підтримку світової фехтувальної громадськості. За місто каштанів віддали свої голоси 96 із 100 федерацій, що брали участь у голосуванні, три федерації проголосували проти і одна – утрималася”, - йдеться в повідомленні.

В НОК нагадали, що про рішення висунути Київ як кандидата на проведення Чемпіонату світу-2012 Україна заявила на Генеральній асамблеї Міжнародної федерації фехтування, яка відбулась у квітні цього року в Баку.

Для України цей Чемпіонат має особливе значення: у 2012 році змагатися за звання чемпіонів світу в командній першості будуть тільки ті види зброї, які не беруть участі в Іграх ХХХ Олімпіади в Лондоні – жіноча шабля й чоловіча шпага. Таким чином, Олімпійські чемпіонки Пекіна - шаблістки Ольга ХАРЛАН, Олена ХОМРОВА, Галина ПУНДИК й Ольга ЖОВНІР, які позбавлені можливості боротися в цьому олімпійському циклі за відповідні командні нагороди, зможуть позмагатися за медалі світової першості в Україні, відзначили в НОК.