Путін провів таємні зустрічі з членами виконкому ФІФА

Голова уряду РФ Володимир Путін провів таємні зустрічі з третиною членів виконкому ФІФА під час російської кампанії за проведення ЧС-2018 з футболу. Про це повідомив колишній президент Російського футбольного союзу (РФС) Вячеслав Колосков в інтерв’ю газеті "Спорт-Экспресс".

"Ми це тримали у секреті, і лише тепер його можна розкрити", - заявив екс-голова РФС, який входив до російського заявочного комітету. Він не уточнив, з ким саме з членів виконкому ФІФА зустрічався Путін і що конкретно обговорювалося на цих переговорах.

Колосков розповів, що крім Путіна російську заявку "в щоденному режимі" підтримував президент Дмитро Медведєв, який порушував тему на зустрічах з керівництвом зарубіжних країн.

2 грудня, нагадує Лента.ру, Росія отримала право провести футбольний чемпіонат світу в 2018 році. Конкуренцію їй склала заявка Англії, а також спільні заявки Іспанії з Португалією і Бельгії з Нідерландами.

В Англії рішення викликало різку критику. Голова Футбольної асоціації Англії (FA) Роджер Берден заявив, що подає у відставку, оскільки не може більше довіряти членам ФІФА. Колишній головний тренер збірної Англії з футболу Террі Венейблс назвав рішення ФІФА "ганьбою", припустивши, що російські секретні служби використовували свої фінансові можливості і досягли перемоги Росії на голосуванні політичними інтригами.