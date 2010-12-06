"Флуміненсе" виграв чемпіонат Бразилії з футболу

Бразильський футбольний клуб "Флуміненсе" з міста і штату Ріо-де-Жанейро вперше за 26 років став переможцем чемпіонату Бразилії.

Про це стало відомо після перемоги "Флуміненсе" в неділю над клубом "Гуарані" з рахунком 1:0.

Це другий в історії чемпіонський титул "Флуміненсе". Вперше клуб став чемпіоном Бразилії 1984 року.

Другим фінішував Крузейро, а третій - Корінтіанс. Ці три команди зіграють в Копа Лібертадорес-2011. Четверте місце посів Греміо, але в головному турнірі Латинської Америки Греміо зіграє, якщо Гойяс не зможе здолати Індепендьєнте у фіналі Копа Судамерікана.

Кращим гравцем чемпіонату на думку більшості став Даріо Конка, плеймейкер Флуміненсе, а кращим бомбардиром - Жонас з Греміо (23 голи).