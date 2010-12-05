Результати матчів 16-го туру англійської Прем'єр-ліги

19:39, 05 грудня 2010
Спорт
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Др завтра - новий лідер

Закінчилися сьогоднішні матчі 16-го туру англійської Прем`єр-ліги

Вест Бромвич - Ньюкасл 3:1 (Чойї 31, Одемвінгі 70, 89 - Ловенкрандс 90+2)

Сандерленд - Вест Хем 1:0 (Хендерсон 34)

Нагадаємо, що вчора зіграли

Бірмінгем - Тоттенхем 1:1 (Гарднер 81 - Бассонг 18)

Манчестер Сіті - Болтон 1:0 (Тевес 4)

Блекберн - Вулверхемптон 3:0 (Данн 28, Емертон 42, Нельсен 54)

Челсі - Евертон 1:1 (Дрогба 41 пен. - Бекфорд 85)

Віган - Сток Сіті 2:2 (Коллінз 29 автогол, Фігероа 58 - Хут 17, Етерінгтон 30)

Арсенал - Фулхем 2:1 (Насрі 13, 74 - Камара 29)

Тур завершать завтра

Ліверпуль (19) - Астон Вілла (17)

Блекпул (19) - МЮ (31)

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