Результати матчів 16-го туру англійської Прем'єр-ліги

Др завтра - новий лідер

Закінчилися сьогоднішні матчі 16-го туру англійської Прем`єр-ліги Вест Бромвич - Ньюкасл 3:1 (Чойї 31, Одемвінгі 70, 89 - Ловенкрандс 90+2) Сандерленд - Вест Хем 1:0 (Хендерсон 34) Нагадаємо, що вчора зіграли Бірмінгем - Тоттенхем 1:1 (Гарднер 81 - Бассонг 18) Манчестер Сіті - Болтон 1:0 (Тевес 4) Блекберн - Вулверхемптон 3:0 (Данн 28, Емертон 42, Нельсен 54) Челсі - Евертон 1:1 (Дрогба 41 пен. - Бекфорд 85) Віган - Сток Сіті 2:2 (Коллінз 29 автогол, Фігероа 58 - Хут 17, Етерінгтон 30) Арсенал - Фулхем 2:1 (Насрі 13, 74 - Камара 29) Тур завершать завтра Ліверпуль (19) - Астон Вілла (17) Блекпул (19) - МЮ (31)

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