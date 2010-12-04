УЄФА пом'якшив умови для міст-господарів Євро-2012 в Україні

УЄФА пом`якшив умови попереднього договору щодо маркетингових рекомендацій для міст України, що прийматимуть матчі Євро-2012.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, таке рішення було оприлюднене сьогодні на нараді з питань підписання Маркетингових рекомендацій УЄФА в Києві.

У нараді беруть участь віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНИКОВ, операційний директор УЄФА Мартін КАЛЛЕН, представники МОК «Євро-2012 України» та Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, мери приймаючих міст.

Згідно з повідомленням, тепер буде діяти нова версія договору між УЄФА та Харківською міською радою щодо маркетингових рекомендацій для міст-господарів.

Зокрема, новою версією передбачено виділення коштів від УЄФА на рекламу турніру та підготовку фан-зони, а також пільги на квитки на матчі для міст-господарів.