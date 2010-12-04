У Херсонській області стартує Всеукраїнське авторалі
11:27, 04 грудня 2010Спорт
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О 12.00 розпочнуться швидкісні змагання
Сьогодні, 4 грудня, в Бериславському і Білозерському районах Херсонської області пройде Всеукраїнське автомобільне ралі.
Як повідомили УНІАН в оргкомітеті ралі, урочисте відкриття відбулося об 11.00 у селі Тягинка (Бериславський район).
О 12.00 розпочнуться швидкісні змагання.
Урочисте закриття перегонів, а також нагородження переможців і призерів ралі пройде також у Тягинці, по закінченню змагань (приблизно о 16.00).
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