У Херсонській області стартує Всеукраїнське авторалі

Сьогодні, 4 грудня, в Бериславському і Білозерському районах Херсонської області пройде Всеукраїнське автомобільне ралі.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті ралі, урочисте відкриття відбулося об 11.00 у селі Тягинка (Бериславський район).

О 12.00 розпочнуться швидкісні змагання.

Урочисте закриття перегонів, а також нагородження переможців і призерів ралі пройде також у Тягинці, по закінченню змагань (приблизно о 16.00).