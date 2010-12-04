Голова Футбольної асоціації Англії більше не може довіряти членам ФІФА

Голова заявочного комітету "Англія - 2018" Енді Енсон сказав, що Англія і США повинні відмовитися від подання заявок на проведення чемпіонатів світу з футболу доки ФІФА не змінить принцип вибору організатора турніру. За словами Енсона, ФІФА слід зробити процес вибору відкритішим, повідомляє Бі-бі-сі.

За словами Енсона, коли країну, яка проведе чемпіонат, визначають тільки 22 осіб, вплив кожного з них виявляється завеликим. Енсон також назвав помилкою ФІФА провести вибори організаторів ЧС-2018 і ЧС-2022 в один день. За словами голови англійської заявки, це дало можливість для змови претендентів.

Енсон наголосив, що до вибору місця проведення першості планети треба підключити всі асоціації, які входять до ФІФА. Голова англійської заявки зазначив, що розвинені країни (Англія, Австралія і США), які вважалися серйозними претендентами на проведення турніру, провалилися в першому турі голосування (Англія в боротьбі за ЧС-2018 одержала два голоси, за Австралію і США, які претендували на ЧС-2022, проголосували один і три людей відповідно).

Сьогодні ж голова Футбольної асоціації Англії (FA) Роджер Берден заявив, що йде у відставку, оскільки не може більше довіряти членам ФІФА.