УЄФА попереджає про шахраїв, які продають квитки на Євро-2012

УЄФА попереджає вболівальників та компанії про появу шахраїв, які продають квитки на Євро-2012.

Про це йдеться у заяві, переданій УНІАН українським організаційним комітетом «Євро 2012 Україна» .

Як зазначається у документі, "нещодавно УЄФА та Місцевим організаційним комітетам Євро-2012 стало відомо про певну несанкціоновану діяльність, пов’язану із продажами квитків та пакетів корпоративної гостинності, зокрема у приймаючих країнах, Польщі та Україні". "УЄФА, - наголошується далі, - є єдиним та виключним володарем прав на здійснення продажу квитків на матчі УЄФА Євро-2012".

При цьому автори документа звертають увагу вболівальників на те, що організації-зловмисники пропонують придбати пакети корпоративної гостинності на матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу УЄФА, в дійсності не маючи ані права на це, ані жодних квитків, що вони пропонують для продажу, у своєму розпорядженні. Окрім цього, неіснуючі квитки пропонуються за надзвичайно завищеними цінами.

«Надзвичайно важливо, щоб вболівальники та компанії знали, що квитки та пакети корпоративної гостинності можна придбати лише безпосередньо через УЄФА. Жодна інша організація не має квитків у своєму розпорядженні. Тому ми рекомендуємо не піддаватися спокусі придбати квитки в інших організацій, оскільки зрештою вам буде просто відмовлено у праві входу на стадіон під час індивідуального контролю на вході до спортивної арени», - наголошується у заяві.

При цьому представники УЄФА звертають увагу уболівальників на те, що квитки для на матчі надійдуть у продаж лише у березні наступного року, а продаж пакетів корпоративної гостинності розпочнеться у квітні.