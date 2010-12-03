Результати 5-го туру групового раунду Ліги Європи

Закінчилися матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи в групах D-F і J-L

Група D.

Вільярреал - Динамо (Загреб) 3:0

ПАОК - Брюгге 1:1

Після п`яти турів Вільяреал має 9 очок, ПАОК 8, Динамо 7, Брюгге 2

Група E.

БАТЕ - Динамо 1:4 (Нехайчик 84 - Вукоєвич 16, Ярмоленко 43, Гусєв 50 пен., Мілевський 68)

Шериф - АЗ Алкмаар 1:1

Після п`яти турів БАТЕ і Динамо мають по 10 очок, Алкмаар і Шериф - по 4

Група F.

ЦСКА М - Лозанна-Спорт 5:1

Палермо - Спарта 2:2

Після п`яти турів ЦСКА має 15 очок, Спарта 8, Палермо 4, Лозанна 1

Група J.

ПСЖ - Севілья 4:2

Борусія - Карпати 3:0

Після п`яти турів ПСЖ має 11 очок, Севілья 9, Борусія 8, Карпати 0

Група K.

Стяуа - Ліверпуль 1:1

Утрехт - Наполі 3:3

Після п`яти турів Ліверпуль має 9 очок, Стяуа 6, Наполі і Утрехт - по 4

Група L.

ЦСКА (Софія) - Бешикташ 1:2

Рапід (Відень) - Порту 1:3

Після п`яти турів Порту має 13 очок, Бешикташ 10, Рапід і ЦСКА - по 3

Нагадаємо, що раніше зіграли команди з груп A-C та G-I.

Група A.

Манчестер Сіті - Зальцбург 3:0

Лех - Ювентус 1:1

Після п`ятьох турів Манчестер має 10 очок, Лех 8, Ювентус 5, Зальцбург 2

Група B.

Атлетіко - Аріс 2:3

Русенборг - Байєр 0:1

Після п`ятьох турів Байєр має 11 очок, Атлетіко і Аріс - по 7, Русенборг 3

Група C.

Спортинг - Лілль 1:0

Гент - Левські 1:0

Після п`ятьох турів Спортинг має 12 очок, Гент 7, Лілль 5, Левські 4

Група G.

Зеніт - Андерлехт 3:1

Хайдук - АЕК 1:3

Після пяти турів Зеніт має 15 очок, АЕК 7, Андерлехт 4, Хайдук 3

Група H.

Янг Бойз - Штутгарт 4:2

Оденсе - Хетафе 1:1

Після пяти турів Штутгарт має 12 очок, Янг Бойз 9, Хетафе і Оденсе - по 4

Група I.

Металіст - Дебрецен 2:1 (Едмар 58, Олійник 88 - Цвіткович 48)

Сампдорія - ПСВ Ейндховен 1:2

Після пяти турів ПСВ має 13 очок, Металіст 10, Сампдорія 5, Дебрецен 0

***

Ігри 6-го, завершального, туру відбудуться

15 грудня Група D. Динамо З (7) - ПАОК (8), Брюгге (3) - Вільярреал (9)

Група E. АЗ Алкмаар (4) - БАТЕ (10), Динамо К (10) - Шериф (4)

Група F. Лозанна-Спорт (1) - Палермо (4), Спарта (8) - ЦСКА М (15)

Група J. Севілья (9) - Борусія Д (8), Карпати (0) - ПСЖ (11)

Група K. Наполі (4) - Стяуа (6), Ліверпуль (9) - Утрехт (4)

Група L. Порту (13) - ЦСКА С (3), Бешикташ (10) - Рапід (3)

16 грудня

Група A. Зальцбург (2) - Лех (8), Ювентус (5) - Манчестер Сіті (10)

Група B. Аріс (7) - Русенборг (3), Байєр (11) - Атлетіко (7)

Група C. Левськи (4) - Спортинг (12), Лілль (5) - Гент (7)

Група G. Андерлехт (4) - Хайдук (3), АЕК (7) - Зеніт (15)

Група H. Хетафе (4) - Янг Бойз (9), Штутгарт (12) - Оденсе (4)

Група I. ПСВ (13) - Металіст (10), Дебрецен (0) - Сампдорія (5)