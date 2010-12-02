Динамо впевнено перемогло в Мінську

Результати матчів Ліги Європи

Закінчилися матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи в групах D-F Група D. Вільярреал - Динамо (Загреб) 3:0 ПАОК - Брюгге 1:1 Після п`яти турів Вільяреал має 9 очок, ПАОК 8, Динамо 7, Брюгге 2 Група E. БАТЕ - Динамо 1:4 Шериф - АЗ Алкмаар 1:1 Після п`яти турів БАТЕ і Динамо мають по 10 очок, Алкмаар і Шериф - по 4 Група F. ЦСКА М - Лозанна-Спорт 5:1 Палермо - Спарта 2:2 Після п`яти турів ЦСКА має 15 очок, Спарта 8, Палермо 4, Лозанна 1

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