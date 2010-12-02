Динамо впевнено перемогло в Мінську
23:37, 02 грудня 2010Спорт
2007
Результати матчів Ліги Європи
Закінчилися матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи в групах D-F
Група D. Вільярреал - Динамо (Загреб) 3:0
ПАОК - Брюгге 1:1
Після п`яти турів Вільяреал має 9 очок, ПАОК 8, Динамо 7, Брюгге 2
Група E.
БАТЕ - Динамо 1:4
Шериф - АЗ Алкмаар 1:1
Після п`яти турів БАТЕ і Динамо мають по 10 очок, Алкмаар і Шериф - по 4
Група F. ЦСКА М - Лозанна-Спорт 5:1
Палермо - Спарта 2:2
Після п`яти турів ЦСКА має 15 очок, Спарта 8, Палермо 4, Лозанна 1
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