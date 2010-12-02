Путін: у Росії знають, що таке футбол

Росія зможе провести Чемпіонат світу з футболу 2018 року на дуже високому рівні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН, після оголошення рішення ФІФА провести змагання в Росії.

«В Росії люблять футбол, у Росії знають, що таке футбол і у нашої країни є все, щоб провести чемпіонат 2018 року на дуже високому рівні», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, таке рішення відповідає філософії ФІФА щодо розвитку світового футболу, особливо в тих регіонах, де цей розвиток затребуваний.

Він відзначив, що Росії багато що треба зробити для проведення чемпіонату - стадіони, аеропорти, готелі, дороги.

«У цьому є виклик, у цьому була перевага нашої заявки тому, що це означає розвиток світового футболу», - сказав він.

В.ПУТІН відзначив, що у результаті підготовки буде створено інфраструктуру, якою користуватимуться не тільки любителі футболу, а й всі громадяни Росії.