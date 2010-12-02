Результати матчів Ліги Європи (групи J-L)
21:51, 02 грудня 2010Спорт
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Карпати не змогли нічого зробити
Закінчилися матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи в групах J-L
Група J. ПСЖ - Севілья 4:2
Борусія - Карпати 3:0
Після п`яти турів ПСЖ має 11 очок, Севілья 9, Борусія 8, Карпати 0
Група K.
Стяуа - Ліверпуль 1:1
Утрехт - Наполі 3:3
Після п`яти турів Ліверпуль має 9 очок, Стяуа 6, Наполі і Утрехт - по 4
Група L. ЦСКА (Софія) - Бешикташ 1:2
Рапід (Відень) - Порту 1:3
Після п`яти турів Порту має 13 очок, Бешикташ 10, Рапід і ЦСКА - по 3
Група F.
ЦСКА М - Лозанна-Спорт 5:1
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За кілька хвилин почнуться ігри
Група D. Вільярреал (6) - Динамо (Загреб) (7), ПАОК (7) - Брюгге (2)
Група E. БАТЕ (10) - Динамо (7), Шериф (3) - АЗ Алкмаар (3)
Група F. Палермо (3) - Спарта (7)
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