Результати матчів Ліги Європи (групи J-L)

Карпати не змогли нічого зробити

Закінчилися матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи в групах J-L Група J. ПСЖ - Севілья 4:2 Борусія - Карпати 3:0 Після п`яти турів ПСЖ має 11 очок, Севілья 9, Борусія 8, Карпати 0 Група K. Стяуа - Ліверпуль 1:1 Утрехт - Наполі 3:3 Після п`яти турів Ліверпуль має 9 очок, Стяуа 6, Наполі і Утрехт - по 4 Група L. ЦСКА (Софія) - Бешикташ 1:2 Рапід (Відень) - Порту 1:3 Після п`яти турів Порту має 13 очок, Бешикташ 10, Рапід і ЦСКА - по 3 Група F. ЦСКА М - Лозанна-Спорт 5:1 *** За кілька хвилин почнуться ігри Група D. Вільярреал (6) - Динамо (Загреб) (7), ПАОК (7) - Брюгге (2) Група E. БАТЕ (10) - Динамо (7), Шериф (3) - АЗ Алкмаар (3) Група F. Палермо (3) - Спарта (7)

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