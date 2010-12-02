Результати матчів Ліги Європи (групи J-L)

21:51, 02 грудня 2010
Спорт
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Карпати не змогли нічого зробити

Закінчилися матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи в групах J-L

Група J.

ПСЖ - Севілья 4:2

Борусія - Карпати 3:0

Після п`яти турів ПСЖ має 11 очок, Севілья 9, Борусія 8, Карпати 0

Група K.

Стяуа - Ліверпуль 1:1

Утрехт - Наполі 3:3

Після п`яти турів Ліверпуль має 9 очок, Стяуа 6, Наполі і Утрехт - по 4

Група L.

ЦСКА (Софія) - Бешикташ 1:2

Рапід (Відень) - Порту 1:3

Після п`яти турів Порту має 13 очок, Бешикташ 10, Рапід і ЦСКА - по 3

Група F.

ЦСКА М - Лозанна-Спорт 5:1

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За кілька хвилин почнуться ігри

Група D. Вільярреал (6) - Динамо (Загреб) (7), ПАОК (7) - Брюгге (2)

Група E. БАТЕ (10) - Динамо (7), Шериф (3) - АЗ Алкмаар (3)

Група F. Палермо (3) - Спарта (7)

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