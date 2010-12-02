ЧС-2018 пройде в 13 містах Росії (список)

Чемпіонат світу з футболу 2018 року пройде в Росії.

Про це сьогодні в Цюріху повідомив президент ФІФА Йозеф БЛАТТЕР.

«Я вітаю Футбольний союз Росії і російську делегацію», - сказав Й.БЛАТТЕР, зазначивши, що проведення змагань піде на користь Росії.

У свою чергу, перший віце-прем`єр Росії Ігор ШУВАЛОВ запевнив, що ФІФА ніколи не пошкодує про своє рішення. «Ви довірили нам Чемпіонат світу 2018 року, і ми всі можемо обіцяти, що ви ніколи не пошкодуєте про це рішення», - сказав І.ШУВАЛОВ.

Чемпіонат пройде в 13 російських містах - Москві, Подольську, Санкт-Петербурзі, Казані, Калінінграді, Єкатеринбургу, Самарі, Ярославлі, Нижньому Новгороді, Саранську, Волгограді, Ростові-на-Дону, Краснодарі і Сочі.