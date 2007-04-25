Закінчився матч Челсі – Ліверпуль

У півфінальному матчі Ліги чемпіонів УЕФА, де зустрічалися Челсі і Ліверпуль, рахунок був відкритий на 29-й хвилині після передачі з глибини поля в лінію нападу. Дрогба у боротьбі із захисниками видав простріл уздовж воріт, Коул дістав м`яч в падінні ногою вперед.

Подальша гра проходила з перевагою Челсі в першому таймі і деякою перевагою Ліверпуля в другому. Двоє нападаючих Челсі були замінені в останній чверті зустрічі: Шевченко на Калу (76-а) і Коул на Райт-Філліпса (85-а). Обидві сторони постійно створювали загрози навколо штрафних суперника, воротарі Чех і Рейна мінімум по одному разу врятували свої команди від "100-процентних" голів. Проте рахунок більше не змінився. 1:0 на користь Челсі.

Нагадаємо, що вчора інша пара учасників півфіналу - манчестер Юнайтед і Мілан - зіграли 3:2 в Манчестері.

Матчі у відповідь півфіналу Ліги чемпіонів УЕФА відбудуться 1 і 2 травня.