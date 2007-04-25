Закінчився матч Челсі – Ліверпуль
23:38, 25 квітня 2007Спорт
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Ігри у відповідь - через тиждень
|Ріісе і Дрогба. Фото АР/Yahoo!
Подальша гра проходила з перевагою Челсі в першому таймі і деякою перевагою Ліверпуля в другому. Двоє нападаючих Челсі були замінені в останній чверті зустрічі: Шевченко на Калу (76-а) і Коул на Райт-Філліпса (85-а). Обидві сторони постійно створювали загрози навколо штрафних суперника, воротарі Чех і Рейна мінімум по одному разу врятували свої команди від "100-процентних" голів. Проте рахунок більше не змінився. 1:0 на користь Челсі.
Нагадаємо, що вчора інша пара учасників півфіналу - манчестер Юнайтед і Мілан - зіграли 3:2 в Манчестері.
Матчі у відповідь півфіналу Ліги чемпіонів УЕФА відбудуться 1 і 2 травня.
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