Лужний: готові грати за будь-якої погоди

В.о. головного тренера Динамо Олег Лужний відповів на запитання журналістів на прес-конференції напередодні матчу Ліги Європи з БАТЕ.

Про кадрові проблеми: "Єременко ще не дуже добре почувається, його гра завтра під питанням. Те ж саме стосується й Нінковича, який тренувався тільки два дні і ще не готовий грати. Гільєрме - само собою".

Про проблеми з погодою: "Ми готові грати за будь-якої погоди. Якщо судді дадуть добро - як ми можемо відмовитися? Грати чи не грати - вирішують арбітри, а не команди або головний тренер".

Про адаптацію бразильців до погодних умов: "Ми провели тренування за такої ж погоди, може, трохи тепліше. Згоден, що вони ніколи не тренувалися в таких умовах. Для них це в новинку".

Про аналіз попередньої гри з БАТЕ: "Звичайно, переглядали. Вважаю, що до першого гола призвела чисто тактична помилка, а другий - це прекрасна виконавча майстерність футболіста, який здорово виконав удар у дальній кут".

Про травму Даніло Сілви: "У нього надрив задньої поверхні стегна розміром у три сантиметри, так що він вилетів до кінця сезону".

Лужний також додав, що ще не визначився хто захищатиме ворота Динамо в матчі з БАТЕ.

Нагадаємо, що вчора, 1 грудня, київське Динамо провело на своїй базі в Конча-Заспі відкрите тренування відразу після якої вирушило до Борисполя і вилетіло до Мінська на сьогоднішній матч Ліги Європи з БАТЕ.

bigmir.net