УЄФА покарав грецьку збірну за хуліганство на стадіонах

Контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА ухвалила покарати грецьку футбольну збірну за хуліганство болільників під час матчу Греція-Туреччина, який пройшов в Афінах місяць тому.

Тоді греки програли 1:4, а грецькі болільники "відрізначилися" хуліганською поведінкою на стадіоні. За рішенням УЄФА, грецька збірна заплатить штраф у розмірі 100 тисяч швейцарських франків, а також буде вимушена провести два відбірні матчі Чемпіонату Європи-2008 на стадіонах поза Афінами. Йдеться про матчі з Угорщиною (2 червня) і Молдавією (6 липня).

Стадіон, який зможе вибрати для матчу грецька збірна, має бути не ближче ніж за 250 кілометрів від грецької столиці, ухвалили в УЄФА.

Грецька влада вживає протягом цих тижнів посилені заходи проти насильства на стадіонах. Зокрема, були закриті всі об`єднання фанатів, на два тижні скасовані всі змагання в командних видах спорту. Також влада повсюдно вводить до ладу устаткування з видачі електронних іменних квитків, а також системи відеоспостереження.

РІА "Новости"