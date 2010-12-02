Букмекери ставлять на Росію або Англію

Сьогодні в Цюріху будуть визначені господарі чемпіонатів світу з футболу 2018 і 2022 років.

Після урочистої частини 22 члени ФІФА вирушать до спеціальної кімнати для голосування. Для перемоги в першому раунді кандидатові необхідно 12 голосів «за» - якщо такого результату досягти не вдасться, то члени проголосують знову, але без заявки, що мала найменше голосів. І так до появи необхідної більшості.

Британська букмекерська контора Ladbrokes зробила Англію фаворитом ставок після вчорашньої відмови прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна особисто поїхати до Цюріха для підтримки російської заявки, передає РІА Новости.

Росія, яка була фаворитом, у ставках Ladbrokes в середу вдень поступилася першістю Англії. Ставки на Англію приймаються в співвідношенні 1 до 1, на Росію - 6 до 5, Іспанію/Португалію - 6 до 1, Бельгію/Нідерланди - 40 до 1.

Але інші букмекери поки продовжують вважати Росію фаворитом на проведення "мундіалю".

Букмекерська контора William Hill приймає ставки на Росію 8 до 11, Іспанію/Португалію - 9 до 2, Англію - 13 до 8, Бельгію/Нідерланди - 40 до 1.

Ірландський букмекер Paddy Power готовий платити виграш у разі перемоги Росії в співвідношенні 5 до 6, Англії - 11 до 8, Іспанії/Португалії - 9 до 2, Бельгії/Нідерландів - 33 до 1.

Найбільший інтернет-букмекер Британії Betfair постійно варіює ставки в режимі онлайн. Тих, хто вчора ввечері поставив на Росію, чекає виграш у розмірі 5 до 4, на Англію - 8 до 5, Іспанію/Португалію - 11 до 2, Бельгію/Нідерланди - 35 до 1.

На проведення ЧС-2022 претендують Катар, США, Південна Корея, Японія і Австралія.