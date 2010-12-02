Результати 5-го тура групового рануду Ліги Європи

(в групах A-C та G-I)

Закінчилися матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи в групах A-C та G-I. Група A. Манчестер Сіті - Зальцбург 3:0 Лех - Ювентус 1:1 Після п`ятьох турів Манчестер має 10 очок, Лех 8, Ювентус 5, Зальцбург 2 Завершальні матчі 16 грудня: Зальцбург - Лех, Ювентус - Манчестер Сіті. Група B. Атлетіко - Аріс 2:3 Русенборг - Байєр 0:1 Після п`ятьох турів Байєр має 11 очок, Атлетіко і Аріс - по 7, Русенборг 3 Завершальні матчі 16 грудня: Аріс - Русенборг, Байєр - Атлетіко. Група C. Спортинг - Лілль 1:0 Гент - Левські 1:0 Після п`ятьох турів Спортинг має 12 очок, Гент 7, Лілль 5, Левські 4 Завершальні матчі 16 грудня: Левські - Спортинг, Лілль - Гент. Група G. Зеніт - Андерлехт 3:1 Хайдук - АЕК 1:3 Після пяти турів Зеніт має 15 очок, АЕК 7, Андерлехт 4, Хайдук 3 Завершальні матчі 16 грудня: Андерлехт - Хайдук, АЕК - Зеніт Група H. Янг Бойз - Штутгарт 4:2 Оденсе - Хетафе 1:1 Після пяти турів Штутгарт має 12 очок, Янг Бойз 9, Хетафе і Оденсе - по 4 Завершальні матчі 16 грудня: Хетафе - Янг Бойз, Штутгарт - Оденсе Група I. Металіст - Дебрецен 2:1 (Едмар 58, Олійник 88 - Цвіткович 48) Сампдорія - ПСВ Ейндховен 1:2 Після пяти турів ПСВ має 13 очок, Металіст 10, Сампдорія 5, Дебрецен 0 Завершальні матчі 16 грудня: ПСВ - Металіст, Дебрецен - Сампдорія. *** Сьогодні ввечері відбудуться матчі О 20.00 Група J. ПСЖ (8) - Севілья (9), Борусія (5) - Карпати (0) Група K. Стяуа (5) - Ліверпуль (8), Утрехт (3) - Наполі (3) Група L. ЦСКА (Софія) (3) - Бешикташ (7), Рапід (Відень) (3) - Порту (10) О 22.00 Група D. Вільяреал (6) - Динамо (Загреб) (7), ПАОК (7) - Брюгге (2) Група E. БАТЕ (10) - Динамо К (7), Шериф (3) - АЗ Алкмаар (3) Група F. ЦСКА М (12) - Лозанна-Спорт (1), Палермо (3) - Спарта (7)

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