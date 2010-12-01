Металіст виграв на мерзлому полі

21:51, 01 грудня 2010
Спорт
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Триває 5-й тур Ліги Європи

Закінчилися перші матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи

Група I.

Металіст - Дебрецен 2:1 (Едмар 58, Олійник 88 - Цвіткович 48)

Сампдорія - ПСВ Ейндховен 1:2

Після пяти турів ПСВ має 13 очок, Металіст 10, Сампдорія 5, Дебрецен 0

Завершальні матчі 16 грудня: ПСВ - Металіст, Дебрецен - Сампдорія.

Група G.

Зеніт - Андерлехт 3:1

Хайдук - АЕК 1:3

Після пяти турів Зеніт має 15 очок, АЕК 7, Андерлехт 4, Хайдук 3

Завершальні матчі 16 грудня: Андерлехт - Хайдук, АЕК - Зеніт

Група H.

Янг Бойз - Штутгарт 4:2

Оденсе - Хетафе 1:1

Після пяти турів Штутгарт має 12 очок, Янг Бойз 9, Хетафе і Оденсе - по 4

Завершальні матчі 16 грудня: Хетафе - Янг Бойз, Штутгарт - Оденсе

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За кілька хвилин почнуться ігри

Група A. Манчестер Сіті (7) - Зальцбург (2), Лех (7) - Ювентус (4)

Група B. Атлетіко (7) - Аріс (4), Русенборг (3) - Байєр (8)

Група C. Спортинг (9) - Лілль (5), Гент (4) - Левські (4)

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