Металіст виграв на мерзлому полі
Триває 5-й тур Ліги Європи
Закінчилися перші матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи
Група I.
Металіст - Дебрецен 2:1 (Едмар 58, Олійник 88 - Цвіткович 48)
Сампдорія - ПСВ Ейндховен 1:2
Після пяти турів ПСВ має 13 очок, Металіст 10, Сампдорія 5, Дебрецен 0
Завершальні матчі 16 грудня: ПСВ - Металіст, Дебрецен - Сампдорія.
Група G.
Зеніт - Андерлехт 3:1
Хайдук - АЕК 1:3
Після пяти турів Зеніт має 15 очок, АЕК 7, Андерлехт 4, Хайдук 3
Завершальні матчі 16 грудня: Андерлехт - Хайдук, АЕК - Зеніт
Група H.Янг Бойз - Штутгарт 4:2
Оденсе - Хетафе 1:1
Після пяти турів Штутгарт має 12 очок, Янг Бойз 9, Хетафе і Оденсе - по 4
Завершальні матчі 16 грудня: Хетафе - Янг Бойз, Штутгарт - Оденсе
***
За кілька хвилин почнуться ігри
Група A. Манчестер Сіті (7) - Зальцбург (2), Лех (7) - Ювентус (4)
Група B. Атлетіко (7) - Аріс (4), Русенборг (3) - Байєр (8)
Група C. Спортинг (9) - Лілль (5), Гент (4) - Левські (4)