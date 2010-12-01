УЄФА дискваліфікував Моурінью на два матчі

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дискваліфікував головного тренера мадридського клубу "Реал" Жозе Моурінью на два матчі Ліги чемпіонів, повідомляє Бі-бі-сі.

Крім того, за рішенням дисциплінарного комітету УЄФА, двоє гравців "Реала" Хаві Алонсо і Серхіо Рамос будуть оштрафовані за неетичну поведінку в матчі Ліги проти голландського "Аякса".

У матчі з "Аяксом", який відбувся в рамках п`ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів, Моурінью через воротарів Єжі Дудека і Ікера Касільяса нібито дав вказівки Рамосу і Алонсо — одержати другі жовті картки, щоб підійти до поєдинків плей-офф "чистими".

Гравці були видалені, одержавши другі попередження за явну затримку часу. Таким чином, вони пропустять нічого не значущий для "Реала" матч з французьким "Осером", але зможуть взяти участь у грі на важливішій стадії турніру - 1/8 фіналу.