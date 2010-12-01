УЄФА дискваліфікував Моурінью на два матчі
За вказівку гравцям отримати видалення
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дискваліфікував головного тренера мадридського клубу "Реал" Жозе Моурінью на два матчі Ліги чемпіонів, повідомляє Бі-бі-сі.
Крім того, за рішенням дисциплінарного комітету УЄФА, двоє гравців "Реала" Хаві Алонсо і Серхіо Рамос будуть оштрафовані за неетичну поведінку в матчі Ліги проти голландського "Аякса".
У матчі з "Аяксом", який відбувся в рамках п`ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів, Моурінью через воротарів Єжі Дудека і Ікера Касільяса нібито дав вказівки Рамосу і Алонсо — одержати другі жовті картки, щоб підійти до поєдинків плей-офф "чистими".
Гравці були видалені, одержавши другі попередження за явну затримку часу. Таким чином, вони пропустять нічого не значущий для "Реала" матч з французьким "Осером", але зможуть взяти участь у грі на важливішій стадії турніру - 1/8 фіналу.