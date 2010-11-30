Представник МОК оглянув спортивні об’єкти в Західній Україні

Виконавчий директор Олімпійських ігор Міжнародного олімпійського комітету Жильбер ФЕЛЛІ відвідав Західну Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету, робочий візит представника МОК відбувся в рамках підготовки до подачі заявки від нашої країни на проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року.

Зокрема, Ж.ФЕЛЛІ відвідав Західну Україну, де ознайомився із місцевою інфраструктурою, оглянув низку існуючих спортивних об’єктів та тих місцевостей, на яких планується зведення нових олімпійських споруд.

Зокрема, у програмі дводенного візиту, який розпочався у Львові, відбулись поїздки виконавчого директора МОК, віце-прем’єр-міністра України Бориса КОЛЕСНІКОВА, міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Равіля САФІУЛЛІНА та президента НОК Сергія БУБКИ до Моршина, Трускавця та Славського, а також відвідання навчально-спортивної бази зимових видів спорту «Тисовець» та бази олімпійської підготовки ФСТ «Динамо» у селі Пилипець.

Крім того, як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, Ж.ФЕЛЛІ залишив запис у Книзі почесних гостей Львова, де зазначив, що «…це початок великого шляху. Бажаю удачі у реалізації вашого проекту «Олімпійська надія - 2022».

***Ж.ФЕЛЛІ був призначений на посаду виконавчого директора Олімпійських ігор Міжнародного олімпійського комітету в березні 2003 року. Він відповідає за проведення, координацію і аналіз усіх видів діяльності в рамках організації і проведення Олімпійських ігор, починаючи зі стадії заявки міста-кандидата і закінчуючи проведенням Ігор.