Закінчився матч Манчестер - Мілан
Загалом було 5 голів
|Гол у ворота "Мілана". Фото АР
На 21-й хвилині Зеєдорф точним пасом вивів Кака в прорив між захисниками. Нападаючий пройшов стрімко і ударив точно в дальній кут.
У схожій ситуації Кака забив і свій другий гол на 38-й хвилині. Після діагонального пасу з глибини він прокинув собі м`яч головою, а два захисники МЮ зіткнулися, залишивши міланця наодинці з воротарем.
Наступна результативна атака МЮ (60-а хвилина) була командною: чотири гравці розіграли м`яч у штрафній в один доторк, і Скоулз вивів Руні навішеним пасом на гольову позицію.
Вирішальною стала перша хвилина доданого часу. Партнер вивів Руні на удар і той у русі пробив з-під захисника у нижній кут.
Отже 3:2 на користь Манчестер Юнайтед.
Кака лідирує в списку бомбардирів Ліги з 9 голами. Завтра його зможуть спробувати наздогнати Пітер Крауч ("Ліверпуль") і Дідьє Дрогба ("Челсі"), у яких по 6 голів.