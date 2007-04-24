Закінчився матч Манчестер - Мілан

У півфінальному матчі Ліги чемпіонів УЕФА, де зустрічалися Манчестер Юнайтед і Мілан, рахунок був відкритий на 5-й хвилині після подачі кутового зліва (Гіггз). Роналду, перебуваючи прямо перед воротами, пробив головою у високому стрибку, влучив у воротаря, від якого м`яч по високій дузі влетів під верхню перекладину.

На 21-й хвилині Зеєдорф точним пасом вивів Кака в прорив між захисниками. Нападаючий пройшов стрімко і ударив точно в дальній кут.

У схожій ситуації Кака забив і свій другий гол на 38-й хвилині. Після діагонального пасу з глибини він прокинув собі м`яч головою, а два захисники МЮ зіткнулися, залишивши міланця наодинці з воротарем.

Наступна результативна атака МЮ (60-а хвилина) була командною: чотири гравці розіграли м`яч у штрафній в один доторк, і Скоулз вивів Руні навішеним пасом на гольову позицію.

Вирішальною стала перша хвилина доданого часу. Партнер вивів Руні на удар і той у русі пробив з-під захисника у нижній кут.

Отже 3:2 на користь Манчестер Юнайтед.

Кака лідирує в списку бомбардирів Ліги з 9 голами. Завтра його зможуть спробувати наздогнати Пітер Крауч ("Ліверпуль") і Дідьє Дрогба ("Челсі"), у яких по 6 голів.