Сьомін приїде на матч київського Динамо проти Шерифа

Головний тренер московського "Локомотива" Юрій Сьомін 15 грудня відвідає матч київського "Динамо" проти "Шерифа" в рамках Ліги Європи. Як повідомляє "СЕ", Сьомін може очолити наступного року київський клуб після відставки Олега Лужного.

Нагадаємо, що нинішній клуб Юрія Павловича Сьоміна московський "Локомотив" цього сезону зайняв п`яте місце в чемпіонаті Росії і вилетів із Ліги Європи, не пройшовши кваліфікацію.

Sport.ru