Лужний прощається, але не йде

Виконуючий обов`язки головного тренера київського «Динамо» Олег Лужний спростував вчорашнє повідомлення про те, що він іде з команди.

«Одразу хочу сказати, – зазначив Лужний, – що відбулося непорозуміння або нерозуміння, як хочете. Після гри я справді підійшов до фан-трибуни і подякував уболівальникам за підтримку нашої команди протягом всього сезону в цілому і, зокрема, мене особисто, коли я став тимчасово виконуючим обов`язки головного тренера. От і все! Я ж не казав на прес-конференції, що йду з команди – я попрощався з уболівальниками до наступного матчу. Знаю, що багато хто з них збирається до Мінська вболівати за нас в матчі Ліги Європи з БАТЕ. Також ми розраховуємо на їх підтримку в завершальній грі року – вдома з «Шерифом». А якщо журналіст, який ставив те дещо провокаційне питання, не зрозумів мене, так це його проблеми. Так йому, будь ласка, і передайте», - цитує прес-служба ФК «Динамо» (Київ)

Водночас президент клубу Ігор Суркіс сьогодні відмовився відповісти на запитання, коли Лужний стане головним тренером?

"До 25-го грудня оголошу тренера «Динамо», який готуватиме команду до другої частини сезону... Іноземець це буде, Лужний або інший тренер, я скажу в кінці грудня..."