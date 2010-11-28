Тренер Кривбасу: нинішні футболісти вже народжуються дохлими

Після нічиєї "Іллічівця" та "Кривбасу" (матч 19-го туру 1:1) своєю думкою про гру дуже темпераментно поділився наставник криворізького клубу Юрій Максимов.

"Гра була цікава. Нічия не влаштувала ні нас, ні іншу команду. Добре, що не програли, хоча могли і програти. Особливо були побоювання щодо цього хвилин за п`ять до кінця. Нам пощастило. Дев`ять ігор не можемо виграти - це закономірність", - сумно повідомив наставник "Кривбасу" після матчу.

"Щоб був колектив і команда, повинна бути конкуренція. На даний момент цього нема, і гравців потрібно шукати, - сказав Максимов і емоційно продовжив - Покоління таке, якісь дохлі вони всі! Самі футболісти у всіх командах, не ті, що були раніше. Вони вже народжуються дохлі: той бігати не може, той ще щось. Або екологія впливає, чи ще що".

"Чи задоволений я результатом осінньої частини Чемпіонату? - Перепитав тренер криворіжців журналіста, який задав це питання. – Та де там задоволений! Дев`ять ігор не можемо виграти! Про що там говорити! Не хочу когось образити! Той максимум, що можна, як кажуть, видавити з моєї команди і намагаємося вичавити".

"Думаєш, хоч би не програти! - нарікає молодий тренер. - Навіть не розраховуєш вже на те, що ми можемо забити і виграти. Немає впевненості в футболістах. Кажеш, кажеш футболістам. Голи нам забиваються з одних і тих же моментів, з тих же самих точок. Всі голи нам забивають зі стандартів або з центру.

"Я кажу футболістові, що якби він умів грати, то вже грав би в інших командах. У цьому вся проблема. Не хочу нікого ображати, але таке у нас життя!" - Підвів підсумок екс-гравець "Дніпра", "Динамо" і "Вердера", екс-тренер "Оболоні" і поки ще керівник "Кривбасу".

ТСН