Манчестер Юнайтед з суперрезультатом вийшов на перше місце

15-й тур англійської Прем`єр-ліги видався незвичайним з багатьох причин.

У вісьмох матчах забито 36 голів, що, за даними Бі-бі-сі, є абсолютним рекорд для одного дня відтоді, як у вищій лізі англійської першості стало 20 команд. Більше того, за всю (!) історію англійського чемпіонату лише в чотирьох випадках була така висока результативність за один ігровий день. Попередній тур з його 34 голами здавався рекордним на тлі звичайних 24-26 голів за тур, а тут ще дві гри відбудуться завтра.

Плюс рекорд рахунку першості за голами на одну гру, за голами на одну команду, за голами на одного гравця - і все це МЮ. З таким успішним результатом клуб вийшов на перше місце, щоправда, вперше витіснений звідти Челсі може повернути лідерство завтра: у команд однакова різниця голів (+19) - два виграші по 6:0 в перших турах прислужилися тепер Челсі як резерв міцності.

Усі близькі переслідувачі "трійки" втратили очки, причому Болтон насилу відіграв два голи, МС втратив перевагу в доданий час, а Сандерленд програв Вулверхемптону при драматичних перепадах рахунку: "вовки", відкривши рахунок, пропустили два м`ячі, та все ж змогли виграти.

Пожвавився низ таблиці: обидва, здавалося б, безнадійні, аутсайдери пригадали, що грають в АПЛ, де непередбачуваність - звична річ.

МЮ - Блекберн 7:1 (Бербатов 2, 27, 47, 61, 69, Сунг 22, Нані 48 - Самба 84)

Астон Вілла - Арсенал 2:4 (Кларк 51, 70 - Аршавін 41, Насрі 44, Шамах 55, Вілшер 90)

Болтон - Блекпул 2:2 (Петров 75, Дейвіс 88 - Еватт 28, Варні 56)

Вест Хем - Віган 3:1 (Бехрамі 33, Обінна 55, Паркер 74 - Клеверлі 85)

Вулверхемптон - Сандерленд 3:2 (Фолі 49, Хант 81, Ебанкс-Блейк 88 - Бент 66, Велбек 76)

Евертон - Вест Бромвич 1:4 (Кахілл 41 - Шарнер 15, Брант 25, Чойї 75, Дістен 86)

Сток Сіті - Манчестер Сіті 1:1 (Етерінгтон 90+2 - Річардс 80)

Фулхем - Бірмінгем 1:1 (Демпсі 52 - Ларссон 20)

Завтра тур завершать

Ньюкасл (18) - Челсі (28)

Тоттенхем (22) - Ліверпуль (19)