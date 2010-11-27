Результати матчів 19-го туру Чемпіонату України з футболу

Ворсклі довелося рятувати ситуацію

Завершилися сьогоднішні матчі 19-го туру Чемпіонату України з футболу Металіст – Металург Д 3:1 (Тайсон 31, Олійник 57, Пшеничних 88 - Соарес 37) Динамо – Севастополь 2:0 (Єременко 10, Вукоєвич 65) Карпати – Зоря 4:2 (Худоб’як 2, Кузнєцов 63, 89, Чечер 74 – Силюк 34, Тубич 45 авт.) Таврія – Ворскла 2:2 (Фещук 3, Ідахор 11 – Чеснаков 43, Янузі 92) Нагадаємо, що вчора зіграли Іллічівець – Кривбас 1:1 (Тищенко 39 – Максимов 2) Тур завершиться завтра матчами Шахтар (49) – Арсенал (25) Волинь (25) – Металург З (10) Оболонь (22) - Дніпро (32)

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