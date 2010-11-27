Олег Лужний попрощався з уболівальниками київського "Динамо".

Про це в.о. головного тренера повідомив після матчу із "Севастополем", який динамівці виграли з рахунком 2:0.

"Попрощався з уболівальниками. Я залишаю "Динамо", - заявив він.

"Самовіддача була на найвищому рівні, а реалізація моментів може бути і кращою. У нас проблеми з останнім пасом. Немає гравця, який може віддати гольову передачу", - додав Лужний

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