Лужний попрощався з уболівальниками київського Динамо
19:11, 27 листопада 2010Спорт
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Олег Лужний попрощався з уболівальниками київського "Динамо".
Про це в.о. головного тренера повідомив після матчу із "Севастополем", який динамівці виграли з рахунком 2:0.
"Попрощався з уболівальниками. Я залишаю "Динамо", - заявив він.
"Самовіддача була на найвищому рівні, а реалізація моментів може бути і кращою. У нас проблеми з останнім пасом. Немає гравця, який може віддати гольову передачу", - додав Лужний
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