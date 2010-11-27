Лужний хоче тренувати команду, яка ставить перед собою амбітні завдання
16:12, 27 листопада 2010Спорт
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Сьогоднішня гра стане останньою для тренера?
В.о головного тренера "Динамо" Олег Лужний хоче тренувати команду, яка ставить перед собою амбітні завдання.
"Якщо що, то хочу тренуватим команду, яка ставить перед собою якісь амбітні цілі. Це гра в Лізі Європи чи Лізі чемпіонів, тоді я дам свою згоду", - розповів Лужний в коментарі телеканалу "2+2".
Нагадаємо, що гра із "Севастополем", яка 10 хвилин тому розпочалася в Києві, може стати останньою для Лужного на посаді наставника "Динамо" в матчах чемпіонату України.
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