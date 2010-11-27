В.о головного тренера "Динамо" Олег Лужний хоче тренувати команду, яка ставить перед собою амбітні завдання.

"Якщо що, то хочу тренуватим команду, яка ставить перед собою якісь амбітні цілі. Це гра в Лізі Європи чи Лізі чемпіонів, тоді я дам свою згоду", - розповів Лужний в коментарі телеканалу "2+2".

Нагадаємо, що гра із "Севастополем", яка 10 хвилин тому розпочалася в Києві, може стати останньою для Лужного на посаді наставника "Динамо" в матчах чемпіонату України.

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