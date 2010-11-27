Україну відвідає делегація МОК

28-30 листопада Україну відвідає делегація Міжнародного олімпійського комітету (МОК) на чолі з виконавчим директором Жільбером ФЕЛЛІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, делегація МОК відвідає Львів та західний регіон з метою ознайомлення та визначення можливого місця проведення олімпіади в рамках підготовки до подання Україною заявки на проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року.

В ході візиту планується презентація делегації МОК можливостей та природних умов західного регіону України щодо проведення зимових олімпійських ігор. Зокрема, членам делегації покажуть перспективні місця для проведення спортивних змагань на Львівщині (Тисовець, Славське) та у Закарпатті (Воловець) та ін., презентують ділянки для будівництва олімпійського селища та санно-бобслейної траси, а також сучасну спортивно-туристичну базу "Плай" в Турківському районі Львівщини, яка є однією з кращих в області.

Як зазначив міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН, Україна має прекрасні природні можливості для проведення зимових олімпійських ігор, й у цьому зможе пересвідчитись делегація Міжнародного олімпійського комітету.

У прес-службі міністерства нагадали, у 2014 році Україна має намір подати заявку на участь у конкурсі на право проведення зимової Олімпіади 2022 року. З такою ініціативою виступив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.