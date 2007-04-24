Віктор Корж розкаже про плани свого міністерства щодо Євро-2012

26 квітня о 12-30 в конференц-залі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (вул.Еспланадна, 42, 2 поверх)відбудеться прес-конференція за участю міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Віктора Коржа. Тема - проведення в Україні та Республіці Польща чемпіонату Європи 2012 року з футболу, а також підбиття підсумків участі спортсменів України в офіційних міжнародних змаганнях . Телефони: 289-95-05, (097) 353-26-17.