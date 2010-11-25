Блохін не вірить у перемогу збірної України на Євро-2012

Олег Блохін скоріше вірить у вихід молодіжної збірної України на Олімпіаду 2012 року, ніж в перемогу національної команди на Євро-2012.

Про це екс-тренер синьо-жовтих розповів в інтерв`ю "Спорт-Экспресс в Украине".

"Скоріше підопічні Павла Яковенка здобудуть путівку в Лондон, ніж наша національна команда стане кращою на домашньому чемпіонаті Європи.

Слід реально дивитися на речі, дочекатися жеребкування - і тільки потім планувати результат. У футболі, звичайно, буває всяке. На чемпіонаті світу в Німеччині ми, наприклад, могли пройти й далі, але це було б з ряду фантастики", - розповів Блохін

Чемпіон