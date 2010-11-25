Результати 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів

Закінчилися матчі 5-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів в групах A-D

Група A

Тоттенхем - Вердер 3:0 (Кабул 6, Модрич 45, Крауч 78)

Інтер - Твенте 1:0 (Камб`яссо 55)

Після п`яти турів Інтер і Тоттенхем мають по 10 очок, Твенте 5, Вердер 2

Група B

Хапоель - Бенфіка 3:0 (Зехаві 24, 74, 90+2)

Шальке-04 - Ліон 3:0 (Фарфан 13, Хунтелаар 19, 89)

Після п`яти турів Шальке має 10 очок, Ліон 9, Бенфіка 6, Хапоель 4

Група C

Валенсія - Бурсаспор 6:1 (Мата 17 пен., Сольдадо 21, 55, Адуріц 30, Санчес 37, Домінгес 79 - Баталла 69)

Рейнджерс - МЮ 0:1 (Руні 86 пен.)

Після п`яти турів МЮ має 13 очок, Валенсія 10, Рейнджерс 5, Бурсаспор - 0

Група D

Рубін - Копенгаген 1:0 (Нобоа 45 пен.)

Панатінаїкос - Барселона 0:3 (Педро 27, 69, Мессі 63)

Після п`яти турів Барселона має 11 очок, Копенгаген 7, Рубін 6, Панатінаїкос 2

Група E

Базель - Клуж 1:0 (Альменарес 15)

Рома - Баварія 3:2 (Боррьєлло 49, Россі 71, Тотті 84 пен. - Гомес 34, 39)

Після п`яти турів Баварія має 12 очок, Рома 9, Базель - 6, Клуж 3.

Група F

Спартак - Марсель 0:3 (Вальбуена 18, Ремі 54, Брандао 68)

Челсі - Жиліна 2:1 (Старрідж 50, Малуда 85 - Белло 19)

Після п`яти турів Челсі має 15 очок, Марсель 9, Спартак 6, Жилина 0.

Група G

Аякс - Реал 0:4 (Бензема 36, Арбелоа 44, Роналду 69, 81 пен.)

Осер - Мілан 0:2 (Ібрагімович 65, Роналдіньо, 90+1)

Після п`яти турів Реал має 13 очок, Мілан 8, Аякс 4, Осер 3.

Група H

Партизан - Шахтар 0:3 (Степаненко 53, Жадсон 59, Едуардо 68)

Брага - Арсенал 2:0 (Мойзес 83, 90)

Після п`яти турів Шахтар має 12 очок, Брага і Арсенал - по 9, Партизан 0.

***

Ігри останнього туру групового раунду Ліги чемпіонів відбудуться

7 грудня

Група А. Твенте (5) - Тоттенхем (10), Вердер (2) - Інтер (10).

Група B. Ліон (9) - Хапоель (4), Бенфіка (6) - Шальке-04 (10).

Група C. Бурсаспор (0) - Рейнджерс (5), МЮ (13) - Валенсія (10).

Група D. Барселона (11) - Рубин (6), Копенгаген (7) - Панатінаїкос (2).

8 грудня

Група E. Клуж (3) - Рома (9), Баварія (12) - Базель (6).

Група F. Жилина (0) - Спартак (6), Марсель (9) - Челсі (15).

Група G. Мілан (8) - Аякс (4), Реал (13) - Осер (3).

Група H. Шахтар (12) - Брага (9), Арсенал (9) - Партизан (0).

Дві найсильніші команди кожної групи вийдуть до раунду плей-офф. Вісім клубів, що посіли треті місця, продовжать боротьбу в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.