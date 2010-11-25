Результати 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів (групи A-D)

Чотири гри 3:0, три - 1:0 та одна - 6:1

Закінчилися матчі 5-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів в групах A-D Група A Тоттенхем - Вердер 3:0 (Кабул 6, Модрич 45, Крауч 78) Інтер - Твенте 1:0 (Камб`яссо 55) Після п`яти турів Інтер і Тоттенхем мають по 10 очок, Твенте 5, Вердер 2 Група B Хапоель - Бенфіка 3:0 (Зехаві 24, 74, 90+2) Шальке-04 - Ліон 3:0 (Фарфан 13, Хунтелаар 19, 89) Після п`яти турів Шальке має 10 очок, Ліон 9, Бенфіка 6, Хапоель 4 Група C Валенсія - Бурсаспор 6:1 (Мата 17 пен., Сольдадо 21, 55, Адуріц 30, Санчес 37, Домінгес 79 - Баталла 69) Рейнджерс - МЮ 0:1 (Руні 86 пен.) Після п`яти турів МЮ має 13 очок, Валенсія 10, Рейнджерс 5, Бурсаспор - 0 Група D Рубін - Копенгаген 1:0 (Нобоа 45 пен.) Панатінаїкос - Барселона 0:3 (Педро 27, 69, Мессі 63) Після п`яти турів Барселона має 11 очок, Копенгаген 7, Рубін 6, Панатінаїкос 2

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