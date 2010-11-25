Результати 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів (групи A-D)

00:03, 25 листопада 2010
Спорт
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Чотири гри 3:0, три - 1:0 та одна - 6:1

Закінчилися матчі 5-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів в групах A-D

Група A

Тоттенхем - Вердер 3:0 (Кабул 6, Модрич 45, Крауч 78)

Інтер - Твенте 1:0 (Камб`яссо 55)

Після п`яти турів Інтер і Тоттенхем мають по 10 очок, Твенте 5, Вердер 2

Група B

Хапоель - Бенфіка 3:0 (Зехаві 24, 74, 90+2)

Шальке-04 - Ліон 3:0 (Фарфан 13, Хунтелаар 19, 89)

Після п`яти турів Шальке має 10 очок, Ліон 9, Бенфіка 6, Хапоель 4

Група C

Валенсія - Бурсаспор 6:1 (Мата 17 пен., Сольдадо 21, 55, Адуріц 30, Санчес 37, Домінгес 79 - Баталла 69)

Рейнджерс - МЮ 0:1 (Руні 86 пен.)

Після п`яти турів МЮ має 13 очок, Валенсія 10, Рейнджерс 5, Бурсаспор - 0

Група D

Рубін - Копенгаген 1:0 (Нобоа 45 пен.)

Панатінаїкос - Барселона 0:3 (Педро 27, 69, Мессі 63)

Після п`яти турів Барселона має 11 очок, Копенгаген 7, Рубін 6, Панатінаїкос 2

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